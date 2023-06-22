Сили оборони України продовжують наступальні операції на трьох напрямках, є частковий успіх, – речник Генштабу

Сили оборони України продовжують наступальні операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському.

На напрямку Рівнопіль-Старомайорське українська армія мала частковий успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення, при цьому несе великі втрати", – розповів він.

На Лиманському напрямку сили оборони вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Білогорівка-Діброва. Мали частковий успіх, закріплюються.

Підрозділи українських військ продовжують стримувати наступ ворога на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Особливо важкі бої – на Лиманському напрямку, на північ від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області.

Протягом минулої доби РФ завдала ракетного та 44 авіаударів, зокрема шістьма "шахідами". Всі ворожі БпЛА знищені захисниками. Також росіяни здійснили артилерійські обстріли по цивільній інфраструктурі, є загиблі та поранені мирні українці.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову атакували вночі з повітря – ракетами і БпЛА. Один безпілотник влучив у складське приміщення в Одеській області. Поранених немає.