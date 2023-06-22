Вода відступила від берегів водосховища на 1300-1600 метрів.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС вода відступила від берегів водосховища на 1300-1600 метрів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично повертається у своє русло, в якому він був 70 років тому", - написав він у Telegram.

За його словами, наразі проводяться всі необхідні розрахунки, які дадуть змогу спрогнозувати потреби води населенню та спроможності водного басейну Дніпра.

Фото: МВС

Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву ГЕС залишається вода - як питна, так і технічна.

"Зараз її підвозять. Але влада робить усе можливе для того, щоб у найкоротші терміни провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини", - зазначив Клименко.

Фото: МВС

Паралельно на місці ліквідації аварії працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води. Наразі є запаси щонайменше на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою.

Фото: МВС

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупаційні війська уночі здійснили підрив Каховської ГЕС. Машинну залу ГЕС підірвали зсередини. Станція зруйнована повністю і не підлягає відновленню.

За попередніми даними, підрив здійснила 205-а мотострілкова бригада, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.