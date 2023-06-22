Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи американських РСЗВ HIMARS по російських окупантах та їхній техніці на Бахмутському напрямку.

Знищено щонайменше вісім окупаційних військових. Про це він повідомив у Теlegram.

"По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім 200-х ворогів. Чудова робота «Рибака». Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку", – написав він.

За даними речника Генштабу Андрія Ковальова, на Бахмутському напрямку, як і на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському, підрозділи українських військ продовжують стримувати наступ ворога.

Американські високомобільні артилерійські установки HIMARS призначені для враження ворожих скупчень артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, бойових машині і броні, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам, писав "Мілітарний". Перші "хаймарси" українська армія отримала в червні 2022 року. За декілька місяців, станом на вересень 2022 завдяки цим РСЗВ українці знищили понад 400 важливих для ворога цілей.