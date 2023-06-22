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Сирський показав відео влучної роботи "хаймарсів" по росіянах на Бахмутському напрямку

Захисники знищили ворожу техніку з особовим складом. 

Сирський показав відео влучної роботи "хаймарсів" по росіянах на Бахмутському напрямку
Робота Himars на південному напрямку (ілюстративне фото)
Фото: zsu.gov.ua

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи американських РСЗВ HIMARS по російських окупантах та їхній техніці на Бахмутському напрямку.

Знищено щонайменше вісім окупаційних військових. Про це він повідомив у Теlegram. 

"По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім 200-х ворогів. Чудова робота «Рибака». Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку", – написав він. 

За даними речника Генштабу Андрія Ковальова, на Бахмутському напрямку, як і на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському, підрозділи українських військ продовжують стримувати наступ ворога. 

Американські високомобільні артилерійські установки HIMARS призначені для враження ворожих скупчень артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, бойових машині і броні, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам, писав "Мілітарний". Перші "хаймарси" українська армія отримала в червні 2022 року. За декілька місяців, станом на вересень 2022 завдяки цим РСЗВ українці знищили понад 400 важливих для ворога цілей. 

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