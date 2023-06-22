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У Бердянську вночі пролунав вибух, горіла база окупантів

Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації російських військових.

У Бердянську вночі пролунав вибух, горіла база окупантів

Сьогодні вночі в районі окупованого Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км - у селищі Урзуф Маріупольського району.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Троянда" в с. Азовське Бердянського району. Після вибуху виникла пожежа. Зарево спостерігали понад годину", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, що сили оборони України мають успіхи в наступальній операції на Бердянському напрямку. Докладніше про український наступ і головні висновки його початку читайте в матеріалі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка на LB.ua. "Наступ. Засвіт встали козаченьки".

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