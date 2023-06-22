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"Вагнерівці" тероризують жителів Олешок на Херсонщині, які відмовилися від російських паспортів

Людей принижують, залякують і бʼють, повідомляють активісти руху опору "Жовта стрічка".

"Вагнерівці" тероризують жителів Олешок на Херсонщині, які відмовилися від російських паспортів
Підтоплені Олешки внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, Херсонщина, 6 червня 2023 року.
Фото: фейсбук спільнота міста Олешки

Найманці ПВК "Вагнер" тероризують жителів міста Олешки на Херсонщині, котрі відмовилися від російських паспортів.

Про це повідомляє у телеграмі рух опору "Жовта стрічка".

"Людей принижують, залякують, та бʼють. Також зафіксували мінімум два випадки симуляції розстрілу", - йдеться в повідомленні.

Активісти руху опору також інформують про випадки, коли бойовики проникають у будинки громадян та обкрадають їх.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти посилюють примусову паспортизацію на захоплених українських територіях. Для цього було створено "виїзні групи", які доставляють паспорти людям похилого віку.

Крім того, росіяни не давали евакуюватися жителям із затопленої частини Херсонщини без російських паспортів.

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