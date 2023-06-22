Виняток із санкцій: ЄС хоче дозволити російській фірмі обслуговувати вагони метро у Будапешті

Європейський Союз має намір передбачити для Угорщини виняток з останнього пакету санкцій щодо Росії - йдеться про дозвіл на імпорт товарів та послуг, необхідних для обслуговування метро Будапешта (Угорщина), повідомляє Bloomberg.

Серед постачань - безпечне скло, певні типи обладнання та деякі клапани, телефонні апарати, сигнальні пристрої (дзвінки та індикаторні панелі), вагони метро і трамваїв, а також відповідна технічна допомога. Загалом товари, які підпадають під 14 тарифних кодів, можуть бути дозволені для імпорту чи передачі до Угорщини.

Деталі необхідні для експлуатації вагонів третьої лінії будапештського метро. Вагони обслуговує російська фірма ВАТ "Метровагонмаш", яка будує та обслуговує поїзди метро. ВАТ оновило застарілий рухомий склад лінії у 2017 році, але цьогоріч повідомлялося, що чверть із них вийшла з ладу через проблеми з якістю.

Раніше ця російська компанія потрапила під санкції США.

Нагадаємо, у середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.

Тим часом американська компанія General Electric припинила обслуговування турбін у Росії. А українське підприємство Енергоатома самотужки вироблятиме обладнання, яке раніше постачали з Росії. Для цього НАЕК придбала декілька важливих верстатів.