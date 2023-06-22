Порошенко закликає докласти максимум зусиль і забезпечити початок переговорів про вступ України в ЄС до кінця року

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на своїй сторінці у твіттері заявив, що проміжна оцінка Європейської Комісії щодо виконання умов для початку передвступних переговорів має спонукати українську владу до впровадження реформ і виконання всіх рекомендацій ЄС, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Закликаю українську владу докласти максимум зусиль та проявити політичну волю для належного виконання кандидатського «домашнього завдання» до фінального звіту Єврокомісії у жовтні. «Європейська Солідарність» готова працювати в дусі єдності для забезпечення позитивного рішення Європейської Ради про початок передвступних переговорів вже у грудні цього року. Майбутнє України в ЄС!», – наголосив Порошенко.

Він також подякував Європейській Комісії за рішучу підтримку України у боротьбі за відновлення територіальної цілісності, впровадження реформ та подолання наслідків російської агресії. «У цьому зв’язку вітаю рішення ЄК про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги», – написав експрезидент.