Віталій Кім "не готовий обговорювати" інформацію про ймовірне призначення головою КМВА

У коментарі він зазначив, що вперше чує про ймовірну підготовку його призначення до КМВА.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не підтвердив інформацію щодо його можливого призначення новим головою Київської міської військової адміністрації.

Про це Кім повідомив LB, коментуючи інформацію "Цензор.НЕТ". Згідно з нею, у п’ятницю за результатами засідання РНБО президент може ухвалити низку кадрових рішень щодо Києва. Зокрема, призначити Кіма новим головою КМВА.

"Перший раз про це чую", – сказав Кім.

На уточнювальне запитання, яким буде його рішення, якщо від ОП все ж буде така пропозиція, Кім додав: "Я не готовий це обговорювати".

Джерела LB.ua у столичній владі повідомили, що призначення Кіма до КМВА є лише одним із варіантів, який обговорює центральна влада щодо кадрових змін у місті.

За даними "Цензор нет", рішення про призначення Кіма замість Сергія Попка нібито можуть ухвалити вже у пʼятницю за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони. Призначення Кіма, на думку журналістів, якимось чином зробить перебування Кличка на посаді в КМДА "максимально нестерпним". Інформацію про те, що кадрові зміни в Києві можуть провести саме через рішення РНБО, раніше з посиланням на джерела писало ZN.ua.

Питання зміни виконавчої влади в Києві постало після трагічної загибелі трьох киян під час російської атаки під закритим укриттям у Деснянському районі. Відповідати за місця цивільного захисту має столична влада. Київ через особливий статус має одразу дві адміністрації – міську державну, очолювану мером Віталієм Кличком, та тимчасову міську військову, яку після генерала Миколи Жирнова очолив у жовтні 2022 Сергій Попко. Структура КМВА, за словами Жирнова для "КиївВлади", була затверджена Головнокомандувачем ЗСУ, і відповідно до неї він мав двох заступників: із оборонного сектору – військового, а з цивільного – Віталія Кличка.

Після загибелі киян біля закритого сховища поліклініки Кличко заявляв, що відповідальність за закрите укриття несе директор медзакладу та керівник районної адміністрації. Голова КМВА Сергій Попко, коментуючи трагедію, говорив, що відповідальність має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Питання цивільного захисту були визначені за КМВА. Однак КМДА теж займалася цими питаннями, і, наприклад, у жовтні 2022 обіцяла, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі триматимуть їх зачиненими під час тривоги. У квітні КМДА звітувала про "системний контроль" за станом укриттів разом із представниками громадськості. А в травні, всього за декілька днів до трагедії, в КМДА запевняли, що перевірки проблемних укриттів, на які останнім часом скаржилися мешканці Києва, ведуться постійно.

На тлі інформації про можливе зміщення Кличка з посади 15 червня Київрада ухвалила звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою "дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування". Зокрема, депутати хочуть, щоб виконавчий орган ради міста очолював мер. Вони посилаються на те, що це унормовано законом про столицю та рішенням Конституційного суду (згідно з рішенням якого бути головою КМДА повинна особа, обрана киянами, тобто мер). Крім того, в зверненні просять повернути мерові право подавати кандидатури на призначення і звільнення голів районів Києва. Цієї функції його позбавили незадовго до повномасштабної війни.

За даними джерел LB.ua у владних колах, станом на 15 червня столичного очільника Віталія Кличка хотіли зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього не було.

21 червня після низки обшуків та затримань Кличко заявив про кампанію "з дискредитації" столичної влади.

Тема зняття Кличка протягом останніх років піднімається не вперше і триває з 2019 року, коли між ним і тодішнім головою Офісу президента виникли певні розбіжності. До повномасштабного вторгнення відповідні зміни були передбачені новим законом про столицю. Верховна Рада встигла проголосувати за нього лише в першому читанні – ще в 2019 році, і відтоді документ в другому читанні не розглядався. Ще на початку лютого 2022 Кличко говорив про політичну складову в цьому законопроєкті. Після початку повномасштабної війни публічні політичні чвари між столичною та центральною владою зі зрозумілих причин стихли.