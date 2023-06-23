Радниця в.о. гендиректора ДП "Антонов" і дружина нардепа Торохтія заявила про проходження робочої перевірки після розслідування

Радниця в.о. гендиректора ДП "Антонов" і дружина народного депутата Богдана Торохтія ("Слуга народу") Аліна Левченко прокоментувала журналістське розслідування Bihus.info про статки її родини, що було оприлюднено майже місяць тому.

У Facebook Левченко виклала звернення до журналіста Вадима Коршенка, який був автором сюжету "Євротур під час війни, авто за 7 млн та брехня нардепа-слуги Торохтія". Левченко стверджує, що вона разом із чоловіком спілкувалися з журналістом і відповідали на його запитання, але там "спеціально вирізано та не зазначено більшість моїх відповідей на питання журналіста, проігноровано також подану мною декларацію за 2020 рік про мої статки, які були та є достатніми для купівлі автомобілів".

"І таким чином моя робота в «Державному центрі сертифікації та експертизи насіння і садівного матеріалу» чи в ДП «Антонов» аж ніяк не скасовує мій минулий майновий стан", – запевнила Левченко.

Фото: Facebook Alina Levchenko

Фото: Facebook Alina Levchenko

Вона додала, що позитивно пройшла робочу перевірку, яку "Антонов" почав після виходу сюжету.

Левченко зазначила, що особи, що нібито представляються журналістами Bihus.info, продовжують дзвонити близьким людям її родини та довідуватись інформацію, а також сказала, що якщо "цькування та розповсюдження неправдивої інформації не припиниться", то вона звернеться по захист своїх прав.

Нагадаємо, 31 травня журналісти опублікували розслідування про статки нардепа Богдана Торохтія, який також під час повномасштабної війни виїжджав за кордон. Журналісти ідентифікували щонайменше одну поїздку з дружиною на узбережжі моря в Болгарії. Торохтій у спілкуванні сказав, що "можливо" був там, а потім взявся стверджувати, що поїздка була до війни.

За даними журналістів, за час повномасштабної війни депутат із дружиною встигли змінити три елітні авто. Частина машин була записана саме на Левченко.

Після виходу розслідування Укроборонпром ініціював службову перевірку щодо журналістського розслідування Bihus info про народного депутат Богдана Торохтія ("Слуга народу") та його дружину Аліну Левченко, яка є радницею в.о. гендиректора ДП "Антонов".

Левченко раніше була помічницею нардепа-соціаліста Сергія Капліна, радницею тодішнього міністра інфраструктури Омеляна, балотувалась до Київради від "Удару", але невдало. Донька футбольного тренера Віталія Левченка.