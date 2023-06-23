Членство України в НАТО у інтересах усіх союзників Альянсу, - Єрмак і Расмуссен для “Le Monde”

Слабка відповідь щодо членства України у НАТО на саміті у Вільнюсі може створити умови для того, щоб війна в Україні не припинялася. Таку думку у спільному матеріалі для французького видання “Le Monde” висловили Андрій Єрмак, глави Офісу президента України, та Андерс Фог Расмуссен, колишній Генеральний секретар НАТО та прем’єр-міністра Данії.

За словами Єрмака і Расмуссена, президент Франції Еммануель Макрон визнав, що мир і стабільність у Європі залежать від безпечної та незалежної України, а це означає прийняття України в НАТО.

“Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну не тому, що Україна збиралася вступити в НАТО, а тому, що вона постійно знаходилася в кімнаті очікування. Війна показує, що в сірій зоні між НАТО і Росією немає безпечного простору. Це визнали Швеція та Фінляндія. Перед загрозою реваншистської Росії, нейтралітет не забезпечує безпеки. Єдиний спосіб захистити Україну від подальшої російської агресії – це включити її в євроатлантичну архітектуру безпеки”, - йдеться у матеріалі.

Членство України в НАТО, на думку Єрмака і Рассмусена, в інтересах усіх союзників Альянсу.

“Це не просто акт милосердя; це в інтересах усіх союзників по НАТО. За останнє десятиліття Росія двічі вторглася в Україну. Якщо ми не створимо правильні структури, це повториться знову, що означатиме більше смерт ей і руйнувань в Україні та більше нестабільності на європейському континенті. Настав час сказати Володимиру Путіну – «досить». Щоб ми ніколи не дозволили цьому повторитися. Союзникам НАТО у Вільнюсі слід набратися сміливості та запросити Україну до НАТО”, - пишуть автори матеріалу.

За їхніми словами, зараз дуже важлива допомога Макрона у переконанні лідерів, які вагаються щодо членства України.

“Дехто досі стверджує, що не можна надавати Україні запрошення в НАТО, поки триває війна і не вирішені територіальні питання. Це надзвичайно небезпечний аргумент. Якщо ви ставите членство в НАТО залежним від припинення бойових дій, ви даєте Володимиру Путіну стимул продовжувати війну на невизначений термін. Отже, слабка відповідь щодо членства у Вільнюсі може створити умови для того, щоб війна в Україні не припинялася. Надання запрошення до членства зараз надсилає Путіну чіткий сигнал: Україна стане членом НАТО. Ви не можете зупинити цей процес. Для України двері відкриті, а ти не швейцар”, - відзначили Єрмак і Расмуссен.

Нагадаємо, наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 у Вільнюсі. Голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що членство України в НАТО підтримують 20 з 29 країн-учасниць. Попри це, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що немає сенсу обговорювати “коли і як Україна може стати членом альянсу”, якщо вона не переможе у війні “як суверенна незалежна нація Європи”.