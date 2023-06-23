Російська пропаганда знову взялась фабрикувати історію про “брудну бомбу”, – Дмитро Кулеба

Ще минулого року цю брехню спростувало МАГАТЕ.

Російська пропаганда знову взялась фабрикування історії про “брудну бомбу”.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Російська пропаганда знову взялась за старе, намагаючись сфабрикувати історію про “брудну бомбу”. Повторюю: “брудних бомб” Україна ніколи не мала, не має і не планує мати”, – написав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що, коли Росія вперше оприлюднила цю містифікацію минулого року, Україна надали повний доступ МАГАТЕ, яке розвінчало цю брехню.

Russian propaganda is at it again, trying to fabricate the “dirty bomb” story. I reiterate: Ukraine has never had, does not have, and has no plans to acquire “dirty bombs”. When Russia first dropped this hoax last year, we granted full access to the IAEA, which debunked this lie. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2023

Натомість 22 червня президент України повідомив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції і все підготувала для цього. Українська розвідка надала відповідну інформацію.

Зі свого боку, МАГАТЕ повідомило, що росіяни розміщували міни на території Запорізької АЕС.

Українське МЗС закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС. Слід, зокрема, запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та російського ВПК.