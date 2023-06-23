Гарантії безпеки від союзників можуть стати мостом до повноправного членства України в НАТО, - Єрмак і Расмуссен

Членство України в НАТО має йти пліч-о-пліч із набором надійних та відкритих гарантій безпеки від групи союзників України. Про це у статті “Для миру та стабільності в Європі Україна має стати членом НАТО” для французького видання “Le Monde” відзначили Андрій Єрмак, глава Офісу президента України, та Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО та прем’єр-міністра Данії.

Вони (гарантії безпеки - ред.) повинні забезпечити Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію на полі бою та стримати подальшу агресію. Це мета Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), який ми спільно опублікували минулого вересня. Договір окреслює набір гарантій безпеки, які гарантують, що Україна зможе захищатися самостійно, доки на неї не поширюється дія статті 5 Договору про створення НАТО. Він передбачає безстрокове зобов’язання групи країн-гарантів надавати зброю, проводити спільні навчання під лідерством та прапорами ЄС і НАТО, обмін розвідданими, а також постійні інвестиції у військово-промислову базу України. Він частково базується на моделі довгострокової військової підтримки Сполученими Штатами Ізраїлю. Це модель, яку президент Макрон прямо згадав у своїй промові в Братиславі”, - зазначається у матеріалі.

На думку Єрмака і Расмуссена, гарантії безпеки є не самоціллю, а можуть стати мостом до повноправного членства до НАТО і Європейського Союзу.

“У Вільнюсі лідери НАТО повинні дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна марна. Що підтримка України не ослабне і що Україна швидше за все стане членом НАТО. Президент Макрон чітко висловився з цього приводу останніми тижнями, і настав час іншим лідерам подивитися правді в очі: іншого виходу немає. Найкращий момент, щоб закласти наріжний камінь нової архітектури безпеки в Європі, було втрачено багато років тому. І зараз другий найкращий момент, щоб виправити помилку. Якщо союзники не виявлять сміливості у Вільнюсі, ми ризикуємо нескінченним конфліктом на європейській землі”, - вважать автори матеріалу.

Нагадаємо, наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 у Вільнюсі. Голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що членство України в НАТО підтримують 20 з 29 країн-учасниць. Попри це, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що немає сенсу обговорювати “коли і як Україна може стати членом альянсу”, якщо вона не переможе у війні “як суверенна незалежна нація Європи”.