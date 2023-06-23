Ще один керівник департаменту КМДА отримав підозру

Його звинувачують у розтраті мільйона гривень на ремонті тротуару.

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів - мільйона гривень на ремонті тротуару.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як ідеться на сайті КМДА, нині цю посаду обіймає Дмитро Науменко.

Фото: Київська міська прокуратура

Згідно з матеріалами слідства, службові особи департаменту забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи "АТЛЕТ".

"Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу. Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів", - повідомили у прокуратурі.

Як встановила експертиза, вартість невиконаних робіт становить близько мільйона гривень.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, директор іншого департаменту КМДА - муніципальної безпеки - Роман Ткачук отримав ще одну підозру. Його звинувачують у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

До цього Ткачук отримав підозру через загибель людей 1 червня, які не змогли потрапити в укриття. Наступного дня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці.