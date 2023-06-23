В Україну повернули тіла 51 полеглого захисника

Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця.
Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.
Повернення тіл загиблих українських військових здійснювалося відповідно до норм Женевських конвенцій.
Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України пройшла за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.
Нагадаємо, 30 травня вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.
Станом на середину червня з російського полону повернули 2 526 українців та українок.