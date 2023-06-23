В Україну повернули тіла 51 полеглого захисника

Тіла загиблих будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Повернення тіл загиблих українських військових здійснювалося відповідно до норм Женевських конвенцій.

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України пройшла за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 30 травня вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.

Станом на середину червня з російського полону повернули 2 526 українців та українок.