СБУ затримала “крота” в Збройних силах, який шпигував за українськими бойовими літаками

Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Житомирській області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного російського “крота” у лавах Збройних сил України.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисник збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ. Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів “MaxxPro”.

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти. За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України. Встановлено, що на початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався “в темну” використовувати своїх знайомих. Для комунікації з ФСБ використовував месенджер “Телеграм”. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ заявила про затримання російського “крота” у лавах ЗСУ, який хотів “злити” ворогу напрямки українського контрнаступу. Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.