Сирський про контрнаступ України: Світ повинен набратися терпіння, все ще попереду

Наразі Генштаб ЗСУ сформував 12 нових бригад для довгоочікуваного контрнаступу, дев'ять із яких було укомплектовано союзниками НАТО. Вважається, що поки що лише троє з бригад брали участь у боях.

Командувач сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian заявив, що основні сили наступального резерву українських військ ще не ввели у бій із окупантами.

За словами командувача, світ повинен набратися терпіння, спостерігаючи за українським контрнаступом.

"Всі хочуть миттєво і одразу здобути велику перемогу. І ми також. Але ми маємо бути готовими до того, що цей процес займе якийсь час, бо з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки та багато штучних перешкод. Хочу сказати, що наші основні сили ще не брали участі у боях, а ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні супротивника. Все ще попереду", - сказав Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що російський генеральний штаб передбачав, де Сили оборони України будуть найнебезпечнішими, але попередив Кремль, що він відстежує слабкість у їхніх позиціях.

Наразі РФ почала наступ у декількох місцях, включаючи Куп'янський та Лиманський.

Сирський сказав, що українська сторона не має недооцінювати ворога. "Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрями наших рухів і будує там міцну оборону, яку досить важко пробити", - зазначив командувач.

Однак, за словами Сирського, бойовий дух, навчання та підготовка його військ вселили впевненість у тому, що українські сили знайдуть лазівку та скористаються нею.

Наразі Генштаб ЗСУ сформував 12 нових бригад для довгоочікуваного контрнаступу, дев'ять із яких було укомплектовано союзниками НАТО. Вважається, що поки що лише троє з бригад брали участь у боях. Щодо техніки, то у резерві перебувають британські танки Challenger 2.

Генерал сказав, що його не бентежить той факт, що кількість окупантів (приблизно 400 тисяч російських військовослужбовців на території України) значно перевищує українські сили. "Я ніколи не воював проти меншої кількості ворогів, вони завжди перевершували нас чисельністю", — зауважив Сирський додавши, що не став би без потреби наражати життя українців на небезпеку.

Нагадаємо, нині заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що основні події контрнаступу ЗСУ ще попереду, тому частина резервів української армії буде задіяна пізніше.

До цього Президент Володимир Зеленський повідомляв, що контрнаступ українських військ просувається повільніше, ніж хотілося б, через замінування росіянами територій.