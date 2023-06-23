ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни прицільно обстріляли транспортне підприємство в Херсоні, є жертви

Загинуло двоє людей. 

Росіяни прицільно обстріляли транспортне підприємство в Херсоні, є жертви
Фото: Голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. 

55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, один із них помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими", – сказав він. 

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, вчора російська армія понад 90 разів била по Херсонській області. Поранені семеро цивільних. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies