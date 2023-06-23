Росіяни прицільно обстріляли транспортне підприємство в Херсоні, є жертви

Вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, один із них помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими", – сказав він.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, вчора російська армія понад 90 разів била по Херсонській області. Поранені семеро цивільних.