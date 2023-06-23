Сьогодні, 23 червня, у Генічеську та Скадовську зафіксовані “прильоти” по окупантах.

Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на місцеві пабліки.

Відомо про два удари по Генічеську і один – по Скадовську.

Окупанти кажуть про нібито чотири удари ракетами Storm Shadow.

Попередньо, прилетіло по військових об’єктах.

Доповнення. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук згодом оприлюднив відео удару по базі росгвардії в Генічеську і заявив, що це "українська відповідь на російський ракетний терор", яка "не забарилась".

"Окупантам не буде спокою на нашій землі!", - наголосив Олещук.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах.