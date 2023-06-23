Угода з Вашингтоном про дрони допоможе Індії краще відстежувати китайські війська на кордоні

Угода Нью-Делі з Вашингтоном про безпілотники допоможе Індії відстежувати китайські війська на спірному кордоні між країнами.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Індія планує придбати модернізовані безпілотники MQ-9B в рамках угоди на суму приблизно 3 мільярди доларів. Країни оголосили про домовленість у четвер у Вашингтоні під час першого державного візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді до США.

Індія має отримати близько 30 висотних дронів, які, за словами індійських чиновників, будуть сумішшю SeaGuardians і SkyGuardians. Деякі зберуть в Індії й вони будуть ударними. Очікується, що приблизно половину отримає індійський флот, а решта використовуватиме індійська армія та військово-повітряні сили для спостереження, повідомили чиновники.

WSJ пише, що ще кілька років тому Індія переважно покладалася на людські патрулі для спостереження за кордоном. “Але це була інша, менш небезпечна епоха відносин між сусідами. Смертельна конфронтація 2020 року між їхніми силами безпеки струсила Нью-Делі та охолодила відносини, змусивши обидві сторони збільшити на кордні війська, зброю та обладнання для спостереження”, − зазначає американська газета.

Купівля дронів свідчить, що Індія хоче посилити спостереження за кордоном, де вона стикається з грізним та добре оснащеним супротивником. За десятиліття Китай набагато краще розвинув інфраструктуру, що дало його армії велику перевагу і посилення триває.

Нагадаємо, дві найбільш населені країни світу розділяє умовна лінія, що отримала назву "лінія Макмагона". Індія та уряд Далай-лами (фактичного керівника держави Тибет) визнали чинний кордон, а Китай − ні, про що заявив в офіційній дипломатичної ноті КНР у 1959 році.

Територіальна суперечка стала приводом до прикордонної війни двох держав у вересні-листопаді 1962 року. Формально у конфлікті переміг Китай, але КНР в односторонньому порядку припинила бойові дії після оголошення про нейтралітет СРСР і початку американських поставок зброї до Індії.

За 45 років неодноразово робилися спроби домовитися про прикордонну проблему. Зокрема, дві китайсько-індійські угоди − від 1993 року і 1996 року − були безрезультатними. Спірними залишаються дві ділянки прикордонної території. Одна у північно-східній частині Кашміру, друга − на півночі штату Аруначал-Прадеш. Площа другого спірної ділянки перевищує 82 тис. квадратних кілометрів.