​США застосували санкції щодо співробітників російської розвідки, які контролюють операції з впливу на вибори

23 червня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів застосувало санкції щодо двох співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Росіян нещодавно звинуватило Міністерство юстиції США - вони відіграли значну роль у спробах Кремля реалізувати глобальні операції зловмисного впливу, серед яких є спроби вплинути на місцеві вибори у Сполучених Штатах.

Підсанкційні особи - співробітники ФСБ, приписані до Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ("2-а служба ФСБ"), яка працювала над підривом демократичних процесів у Сполучених Штатах та інших держава через мережу.

Йдеться про Єгора Попова, офіцера 2-ї служби ФСБ, який курував засновника і голова "Антиглобалістського руху Росії" Олександра Іонова. Іонов доручив більш ніж шести спільникам зі США, зокрема, двом особам, які балотувалися як кандидати на місцевих виборах, надати детальну інформацію про діяльність кількох політичних груп, яку згодом Іонов включив до звітів для Попова та інших співробітників 2-ї служби ФСБ.

Попов також співпрацював з Наталею Бурліновою, доцентом МДУ і колишньою продюсеркою станції "Говорить Москва". Жінку, до речі, підозрюють у вербуванні американців за завданням ФСБ та оголосили розшук. Із 2015 по 2022 рік Попов працював із Бурліновою та курував її діяльність від імені ФСБ. У 2015 році він допомагав та направляв агентку у її поїздках до США, надав список громадян Штатів та запропонував можливі способи взаємодії з ними.

Попов доповідав своєму начальнику 2-ї служби ФСБ Олексію Суходолову. Суходолов також працював з Іоновим над проведенням операцій із поширення шкідливого впливу за кордоном у всьому світі, зокрема, у США, Україні, Іспанії, Великій Британії та Ірландії.

Наприкінці 2021 року Суходолов працював з іншими офіцерами ФСБ та російською установою над складанням та поданням заявок на гранти від імені кількох співробітників ФСБ та їх організацій та підприємств.

Нагадаємо, 23 червня набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Діятиме експортний бан щодо третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмежувальні заходи. Зокрема, мають усунути можливість використання танкерів інших країн для транспортування російської сирої нафти в порти ЄС. Імпортери виробів із заліза та сталі також зіткнуться з жорсткішими обмеженнями на сировину, яка була оброблена в третіх країнах, щоб довести, що вона не походить з Росії.