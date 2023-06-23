Державна китайська компанія постачала порохом російський військовий завод, - NYT

Раніше США запровадили санкції проти Poly Technologies, бо вона продавала ракетні технології та надавала підтримку Ірану.

Державна китайська компанія Poly Technologies постачала порохом російський військовий завод, повідомляє NYT.

Принаймні, двічі у 2022 році залізничні вагони з десятками тисяч кілограмів бездимного пороху, достатнього для виробництва щонайменше 80 мільйонів набоїв, перетинали китайсько-російський кордон у місті Забайкальськ. Місце призначення продукції - Барнаульський патронний завод.

До речі, щодо Poly Technologies Сполучені Штати раніше запровадили санкції за глобальний продаж ракетних технологій та надання підтримки Ірану.

Ці раніше не зареєстровані постачання порушують нові питання про роль Китаю в підтримці Росії. Офіційні особи США висловили стурбованість тим, що Китай може направити до Росії товари, які допоможуть у її воєнних діях. Хоча прямо американці не заявили, що Китай здійснював такі постачання.

Деякі експерти заявили, що постачання Poly Technologies на Барнаульський патронний завод на загальну суму близько 2 мільйонів доларів, згідно з митними даними, становили собою військову допомогу. Згідно з митними записами, Poly Technologies мала намір використовувати свої постачання як боєприпаси для російських автоматів Калашнікова і снайперських гвинтівок.

Poly Technologies є дочірньою компанією China Poly Group Corporation, яка належить уряду Китаю. У попередніх звітах The Wall Street Journal та CNN задокументовано постачання навігаційного обладнання та запчастин для вертольотів від Poly Technologies російським компаніям, які підтримує держава.

Барнаульський патронний завод, отримувач продукції, перебуває у приватній власності. Але звіти про російські закупівлі, надані The New York Times некомерційною організацією C4ADS, що базується у Вашингтоні, показують - за останнє десятиліття компанія мала безліч контрактів з підрозділами російського уряду та збройними силами, зокрема, з Міністерством оборони РФ.

Нагадаємо, днями державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи у Пекіні, заявив, що Китай відновив обіцянки не постачати Росії зброю для бойових дій в Україні. А ось канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Китай має впливати на Росію щодо війни в нашій державі.

Тим часом НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely була представлена у 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.