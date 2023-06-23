З Угорщини повернули ще двох українських полонених, - МЗС

Загалом до України з Угорщини повернулись вже п’ятеро захисників.

До України з Угорщини повернулись ще двоє українських військовополонених, яких раніше Росія передала Будапешту.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що поверненням військовополонених займались українські дипломати.

Наразі до України вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників.

“Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних”, - наголосив Ніколенко.

Як раніше повідомлялось, 20 червня посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття. Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів. Раніше у прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Зі свого боку, український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. МЗС дізнався про передачу Будапешту українців угорського походження із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що вдалось ідентифікувати всіх українських військовополонених, але наразі цю інформацію не можна розголошувати.

19 червня МЗС України вчергове звернулося до Угорщини із вимогою негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених, яких Будапешт без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивіз із Росії.