Протягом доби Росія завдала по Україні 51 авіудару і випустила 14 крилатих ракет, - Генштаб

Туполєв ТУ-95МС з ракетами Х-101 на передньому плані.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України: застосували 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, три дрони “Shahed-136/131”, а також чотири зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворог завдав 51 авіаційного удару і здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 14 ракет та два дрони було знищено. Також противник втратив сім розвідувальних БпЛА.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони.

Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби тут відбулось понад 27 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаударів у районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині;

та росіяни завдали авіаударів у районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині; на Куп’янському окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдали авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдали авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області;

росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області; на Мар’їнському окупанти проводили наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мали. В той же час, здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області;

окупанти проводили наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мали. В той же час, здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області; на Шахтарському ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області;

ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники продовжують вести оборонні дії, зосереджують основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагалися відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка Донецької області; Новоданилівка, Левадне, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Новоочеретувате, Макарівка, Вільне Поле, Сторожеве, Зелене Поле, Новопіль, Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

У Генштабі ЗСУ додали, що російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у населеному пункті Чкалове Запорізької області на території дитячого садочка росіяни облаштували польовий шпиталь. Сюди прибули два вантажні авто з медичним обладнанням.

Нагадаємо, зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося знищити 13 крилатих ракет, більшість збили на Хмельниччині.

У Чорному морі на бойовому чергуванні після обстрілів перебував один ворожий ракетоносій.