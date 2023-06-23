Про це Галущенко і Гроссі домовилися у межах Конференції з відновлення України у Лондоні.

Зустріч міністра енергетики Германа Галущенка та гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у межах Конференції з відновлення України у

МАГАТЕ відправить в Україну місію до постраждалих від затоплення районів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка та генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у межах Конференції з відновлення України у Лондоні.

Співрозмовники підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в межах програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області" (ІСАМКО).

"У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій. Зокрема, багаторічний досвід МАГАТЕ буде корисним не лише у ліквідації безпосередніх наслідків підриву дамби, але і в довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури", - розповіли у міністерстві.

Також Галущенко та Гроссі обговорили ситуацію на ЗАЕС та необхідну допомогу у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС і результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану атомну електростанцію.

Нагадаємо, нещодавно Рафаель Гроссі розпочав візит на Запорізьку атомну електростанцію. Він повідомив, що за існуючих умов на той час ЗАЕС може бути безпечною протягом деякого часу.

Днями МАГАТЕ повідомило, що російські військові розміщували міни на території окупованої Запорізької АЕС, як за периметром станції, так і на її території.