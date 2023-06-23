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Житель Нікополя отримав контузію через російські обстріли

У місті пошкоджені два приватні будинки та чотири господарські споруди.

Житель Нікополя отримав контузію через російські обстріли
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російські окупанти обстріляли 23 червня місто Нікополь.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в результаті атаки постраждав 67-річний чоловік. Він отримав контузію, лікуватиметься вдома. 

Крім того, у Нікополі від обстрілів були пошкоджені два приватні будинки та чотири господарські споруди і лінія електропередач.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. Є жертви.

Крім того, загарбники накрили вогнем Запорізьку область. У результаті одна людина загинула, а четверо отримали поранення.

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