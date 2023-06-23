У них взяли участь 250 військових літаків країн-членів та союзників.

У п'ятницю блок НАТО завершив у Німеччині свої найбільші в історії навчання військово-повітряних сил, демонструючи міць блоку проти потенційних загроз, таких як Росія.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

“Air Defender-2023” зібрали близько 250 військових літаків з 25 країн НАТО та партнерів, зокрема Японії та Швеції, яка претендує на приєднання до альянсу.

Проведення навчання ініціювали у 2018 році частково як відповідь на російську анексію Криму за чотири роки перед цим.

Посол США в Німеччині Емі Гутманн сказала, що навчання безсумнівно демонструють “спритність і швидкість наших союзних сил” і мають на меті надіслати меседж країнам, включно з Росією. “Я була б дуже здивована, якби будь-який світовий лідер, включно з Путіним, не звернув увагу на те, як ці навчання демонструють дух альянсу, його силу”, − сказала вона журналістам.

Фото: EPA/UPG Генсек НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Фото: EPA/UPG Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і генсек НАТО Єнс Столтенберг

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Американський бойовий винищувач F-16

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, висловила готовність допомогти українським пілотам літати та обслуговувати літаки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може зайняти 6 місяців, отже Київ може поставити американські літаки на озброєння не раніше Нового року.