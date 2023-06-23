Нідерланди планують обмежити експорт до Китаю обладнання для виробництва мікросхем, – Bloomberg

Такий крок пов’язують із тиском США, які закликають інші країни допомогти у стримуванні китайської індустрії мікросхем.

Уряд Нідерландів вже наступного тижня планує опублікувати нові правила експортного контролю, які обмежуватимуть відправлення до Китаю більшої кількості обладнання, необхідного для виробництва мікросхем. В першу чергу, нові правила стосуватимуться нідерландської компанії ASML Holding NV.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Заходи, які уряд раніше пообіцяв оприлюднити до літа, не згадуватимуть Китай чи ASML, але спрямовані на обмеження постачання трьох моделей машин компанії в цю азійську країну.

Законодавці розробили положення про експортний контроль як план, який можуть використовувати інші країни-члени Європейського Союзу, і мають намір опублікувати його не пізніше 30 червня або в перший тиждень липня.

Речник уряду Нідерландів відмовився від коментарів.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Нідерланди та інші країни, щоб вони допомогли зупинити Китай у подальшому розвитку власної індустрії чипів, досягаючи прогресу в таких технологіях, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також зміцнюючи свій військовий потенціал.

США розгорнули власні масштабні обмеження на експорт, обмеживши продаж деяких передових напівпровідників і технологій виробництва мікросхем китайським компаніям.

У січні офіційні особи Нідерландів і Японії погодилися приєднатися до американської кампанії. Разом ці три країни є провідними у світі постачальниками обладнання та мають досвід, необхідний для виробництва найсучасніших у світі напівпровідників.

ASML, найдорожча технологічна компанія Європи, раніше заявила, що ці заходи "не матимуть суттєвого впливу на наші фінансові перспективи" на 2023 рік або в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, нещодавно набув чинності 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Очікується, що новий пакет обмежить продаж і передачу чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.