Україна отримає 1,75 млрд доларів від партнерів через Світовий банк

Ці гроші будуть спрямовані на гуманітарні виплати.

В межах конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) була підписана угода між урядом України та Світовим банком. Йдеться про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі 500 млн доларів США під гарантію Великої Британії.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

Зазначені кошти є частиною додаткового фінансування проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”. Загальний обсяг асигнувань під гарантії Великої Британії в межах цього проєкту становить 2 млрд доларів США.

“Кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій”, – йдеться у повідомленні уряду.

Крім того, в межах Ukraine Recovery Conference були підписані меморандуми з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про підтримку української енергетики на 600 млн євро. Кошти отримають ПрАТ “Укргідроенерго”, НЕК “Укренерго” й НАК “Нафтогаз”.

Зокрема, ЄБРР надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності й ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища планується розробка дорожньої карти щодо реконструкції ГЕС.

Нагадаємо, на початку травня Світовий банк надав Україні 189,32 млн євро позики. Ці кошти будуть витрачені на першочергові соціальні видатки бюджету.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків від підриву Каховської ГЕС і потреб спільно з міжнародними партнерами.