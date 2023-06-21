Німеччина надасть Україні 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу, – Бербок

Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України

Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році.

Про це повідомляє “Суспільне”.

"Ми з моєю колегою, міністеркою економічного співробітництва і розвитку Свеньєю Шульце, прийшли сьогодні сюди, щоб підкреслити, що уряд Німеччини активізує зусилля для відновлення України. Це відновлення починається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто змушений був втекти або нещодавно втратив домівку", — заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини додала, що уряд країни також працює над посиленням політичної та практичної співпраці між Україною та НАТО і зауважила, що "вони хочуть, щоб Україна виграла цю війну".

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділить 840 млн євро на відновлення України. З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги.

Зазначимо, США виділять Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури. Також кошти підуть на оцифрування митної системи України.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна надасть великий пакет фінансової підтримки для України. Серед іншого, він включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку.