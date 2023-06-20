Попри війну, український бізнес демонструє витривалість і будує плани на майбутнє, – дослідження

88% компаній працюють частково або повністю у довоєнному режимі, ще 4% розпочали новий бізнес.

Попри складну економічну та безпекову ситуацію, спричинену російською агресією, український бізнес демонструє витривалість та будує плани на майбутнє в Україні. 88% компаній працюють частково або повністю у довоєнному режимі, ще 4% розпочали новий бізнес.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research, проведеного наприкінці травня.

Опитування показало, що бізнес активно адаптується до існування в новій реальності. Половина (50%) опитаних компаній працює у довоєнному режимі. Ще більше третини (38%) – працюють частково. 4% респондентів навіть створили новий бізнес після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ще одна закономірна тенденція – масова трансформація бізнесу. Половина опитаних підприємців (50%) декларують, що бізнес частково або повністю трансформувався, або перебуває в цьому процесі. Ще 16% респондентів кажуть про необхідність галузевої трансформації, проте вона ще не відбулася.

І якщо в липні 2022 року 50% опитаних компаній здійснювали чи планували релокацію бізнесу, то наразі спостерігаємо протилежний тренд – 62% респондентів кажуть про те, що бізнесу не потрібно переїжджати.

Бізнес залишається в Україні. 70% респондентів, чий бізнес був релокований чи планує релокацію, перенесли його в межах України. Ще 13% опитаних декларують, що їх бізнес перенесений в межах країни, при цьому його географія розширилась також і за кордон.

Опитування проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Аудиторія дослідження: чоловіки та жінки, які є власниками, або керівниками малого, середнього та великого бізнесу (104 респонденти), а також чоловіки та жінки, які працюють в ІТ- секторі (57 респондентів). Період проведення опитування: 23 травня - 1 червня 2023 року.

Нагадаємо, що за попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно із попереднім кварталом.

Зазначимо, що у Верховній Раді анонсували повернення перевірок та штрафів для бізнесуз 1 серпня.