ПриватБанк попередив про регламентні роботи у ніч на 18 червня

ПриватБанк у ніч на 18 червня проведе планові регламентні роботи процесингового центру, операції з картками будуть недоступні до 6 ранку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – Йдеться в повідомленні.

У банку пояснюють, що зазвичай такі роботи проводяться вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Тому в ПриватБанку попросили клієнтів врахувати інтервал проведення робіт при здійсненні покупок чи переказів.

Нагадаємо, що 6 червня Приватбанк заявив про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплаті картками через торгові термінали.