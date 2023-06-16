Зеленський підписав закон про націоналізацію банків підсанкційних власників

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану".

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі в банку, ухвалювати рішення про:

заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку;

виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація), зокрема за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі в ньому санкцій блокування).

Також закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, винятково коштом держави-агресора.

Як пише "Економічна правда", підписаний закон дозволяє Національному банку націоналізувати банки підсанкційних власників. Зокрема, "Сенс банк" (до 1 грудня 2022 року - "Альфа-Банк") Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

За даними джерел видання, попри підписання президентом закону, процес націоналізації не розпочнеться цього тижня. Найімовірнішими датами є 23 або 30 червня.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" зʼясували, що російський бізнес олігарха РФ Михайла Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупантів військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників.

Веховна Рада 29 травня проголосувала в другому читанні за законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

У червні номінальний власник акцій "Сенс Банку" ABH Holdings S.A. попросив Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників. Згодом компанія запропонувала продати 75,6% фінустанови міжнародному інвестору за 1 долар.