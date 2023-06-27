Віра у ЗСУ та сім'я допомагають українцям зберігати стійкість під час війни, – опитування

67% опитаних також вважають, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку.

Абсолютна більшість українців зазначають, що віра у Збройні сили (86%), а також сім'я, родичі та близькі (61%) допомагають їм зберігати стійкість під час війни з Росією.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Третина опитуваних зазначили, що таким фактором є щоденна праця (31%), до чверті – віра у державу, релігія, чи віра у Бога.

По 12% зазначили, що сприяють їхній стійкості участь у волонтерстві та зборах коштів, а також – міжнародна допомога.

Водночас 67% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку, 18% – протилежної думки і ще 15% не змогли оцінити. Хоча в усіх регіонах і серед усіх вікових та майнових груп продовжує домінувати оцінка напряму як правильного.

Також більшість опитаних (58%) зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% – кілька місяців. Не готові терпіти труднощі – 11% опитаних, найбільше таких – серед бідних прошарків населення (23%).

Соціологічна група "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року провела дослідження "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Методом CATI (телефонні інтерв'ю) було опитано 1200 респондентів серед населення України від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, раніше дослідження "Українського інституту майбутнього" показало, що більшість українців оцінюють свій фізичний стан як задовільний або скоріше хороший, а емоційно-психологічний стан – як задовільний. Аби набратися сил, українці дивляться кіно, спілкуються з близькими, намагаються більше спати і нічого не робити.

За даними опитування Gradus Research, 88% українців відчувають високий рівень стресу через війну. Найпоширенішим станом є втома, але водночас 43% мають почуття надії.

Міністерство охорони здоров'я раніше зазначало, що в Україні зросла кількість продажів заспокійливих та снодійних препаратів. МОЗ радить українцям радитися з цього приводу з лікарями та психологами і не займатися самолікуванням.