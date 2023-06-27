Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", - зазначено в тексті указу.

Нагадаємо, напередодні Гусєв підтвердив, що йде у відставку з посади директора "Укроборнпрому". Він очолював концерн із 3 грудня 2020.

В коментарі LB.ua керівник концерну зазначив, що завершує свою роботу в "Укроборонпромі". Гусєв заявив, що "пишається, що новітню історію українського державного ОПК" йому пощастило писати з "його родиною у 70 тисяч співробітників – невидимими героями оборонки".