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Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому

Відповідний указ оприлюднили на сайт глави держави.

Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому
Юрій Гусєв

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", - зазначено в тексті указу.

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Нагадаємо, напередодні Гусєв підтвердив, що йде у відставку з посади директора "Укроборнпрому". Він очолював концерн із 3 грудня 2020.

В коментарі LB.ua керівник концерну зазначив, що завершує свою роботу в "Укроборонпромі". Гусєв заявив, що "пишається, що новітню історію українського державного ОПК" йому пощастило писати з "його родиною у 70 тисяч співробітників – невидимими героями оборонки".

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