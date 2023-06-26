Гусєв підтвердив відставку з посади керівника "Укроборонпрому"

Юрій Гусєв підтвердив, що йде у відставку з посади директора "Укроборнпрому". Він очолював концерн із 3 грудня 2020.

В коментарі LB.ua керівник концерну зазначив, що завершує свою роботу в "Укроборонпромі". Гусєв заявив, що "пишається, що новітню історію українського державного ОПК" йому пощастило писати з "його родиною у 70 тисяч співробітників – невидимими героями оборонки".

"Я щиро вдячний людям Укроборонпрому за наполегливу цілодобову працю, бажання та спроможність робити більше. Для мене була велика честь бути частиною такої потужної команди, частиною величезної родини нашої оборонної промисловості. Я впевнений, що оновлений державний сектор українського ОПК не втратить динаміку розвитку та стане прикладом для інших галузей нашої економіки", – сказав він.

Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони. З липня 2019 по грудень 2020 очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. У інтервʼю LB через декілька днів після призначення говорив, що президент поставив йому завдання реформувати "Укроборонпром" в холдингові структури з корпоративним управлінням.

Про ймовірну заміну керівника держконцерну LB.ua писав ще 17 червня. Співрозмовники редакції повідомили, що Юрій Гусєв може залишити посаду в обмін на призначення послом в одну з європейських країн, найімовірніше – Чехії або Бельгії. Таке призначення, за даними джерел, лобіює голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами співрозмовників, замість нього на посаду очільника "Укроборонпрому", наймовірніше, претендуватиме людина міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна.

За даними УП, новим керівником концерну стане керівник харківського Заводу імені Малишева Герман Сметанін. Він після університету працював інженером-конструктором у конструкторському бюро Морозова в Харкові. Також працював на Львівському бронетанковому заводі та директором із виробництва на завод імені Малишева. У 28 років очолив Харківський бронетанковий завод, потім став генеральним директором заводу імені Малишева, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої і легкої бронетехніки. Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки.

До Гусєва, за даними журналістів, є претензії через "провал" ракетної програми. Нібито президенту обіцяли, що вже в травні 2023 українські ракети "Сапсан" зможуть масово бити по російській військовій інфраструктурі. Джерела журналістів додали, що Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. І є ще питання про "дрон на 1000 кілометрів". В концерні, коментуючи реалізацію ракетної програми, сказали, що її частина виконана, а стосовно невиконаної провели службове розслідування, результати якого передали в СБУ і Мінстратегпромисловості.