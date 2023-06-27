Деокупація. Децентралізація. Крим

Відірваність від українських реалій
Плануючи те, як може функціонувати влада в Криму після деокупації, треба розпочинати з аналізу поточного стану речей. Наразі, півострів є єдиним регіоном України, що не просто окупований, а й інтегрований в систему державного управління рф протягом майже 9 років. Росія, що суто номінально є федеративною державою, насправді - абсолютно централізована система з максимальним позбавленням регіонів (окуповані території України не виняток) самоврядних управлінських повноважень та свобод. Що вже нівелює преференції, які гарантовані автономії в Конституції України. У свою чергу, з моменту Революції Гідності, наша держава здійснила величезний прогрес у реформі децентралізації, де тепер кожна, навіть найменша, громада має більше самоврядних повноважень, аніж мав Крим та його населенні пункти до вторгнення. Окрім того, Україна в 2020 році отримала свій новий адміністративно-територіальний устрій. Усі регіони України тепер мають нову систему районування та всі, окрім Криму, покриті територіальними громадами на 100%. Отже, постає питання: як здійснити територіальну організацію влади в Криму після деокупації та чи потрібно вже зараз формувати там громади?
Час утворювати громади настав
17 липня 2020 року Верховна Рада затвердила постанову про нове районування України, де передбачила в Криму 10 нових районів. Треба одразу зазначити, що моделювання районів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та півострові відбувалося з відхиленням від загальної методики та європейського стандарту, з метою отримати ширшу мережу представництва центральної влади на території на повоєнний період. У той же час, через розгляд, на той момент, тільки дипломатичного шляху з повернення територій, було ухвалено рішення не створювати громади, а залишити це питання на період реінтеграції із запуском спочатку добровільного підходу.
Після повномасштабного вторгнення рф і появи інших сценаріїв із деокупації стає зрозумілим, що 10 державних адміністрацій є вкрай малою кількістю для забезпечення присутності української влади на території, в той же час, - покрити всі населені пункти десантом управлінців з відповідним досвідом та антикризовими здібностями, коли тільки сіл та селищ в Криму 957, - неможливо.
Що робити? Сформувати тимчасові громади, що існуватимуть, як базові одиниці адміністративно-територіального устрою від моменту деокупації до періоду за рік до перших місцевих виборів після звільнення.
Чому саме так? На територіях, що перебувають під окупацією тривалий час буде перехідний період. В залежності від способу та наслідків деокупації (завершення воєнного стану на всій території держави чи за винятком) там будуть функціонувати військові або військово-цивільні адміністрації. Проведенню перших виборів після війни там передуватиме реінтеграція в систему державного управління України та забезпечення критеріїв безпеки щодо проведення вільних та демократичних виборів. Ці критерії будуть зафіксовані на рівні законодавства і тільки у разі їх виконання вибори стануть можливими.
У свою чергу вже зараз сформувати в Криму остаточні громади - неможливо, оскільки деокупація призведе до втечі росіян, що переїхали на півострів після окупації, зрадників та адептів руського міра. А це - суттєво вплине на структуру населення та навантаження на мережі освітніх, соціальних, адміністративних та інших послуг.
Тому, єдиним реалістичним сценарієм є тимчасовий адміністративно-територіальний устрій із створенням військових адміністрацій на рівні районів і тимчасових громад.
Як це реалізувати?
1. Надати Уряду повноваження затвердити громади в Криму. (Наразі таких повноважень немає, для цього необхідні зміни до законодавства).
2. Затвердити громади рішенням Уряду та вписати громади в нові райони Криму шляхом голосування Верховної Ради.
3. Після кроків 1 та 2 Уряд отримує можливість перезавантажити районні державні адміністрації в Криму, а Президент не матиме законодавчих перепон щодо впровадження військових адміністрацій в районах та громадах Криму, коли того потребуватиме ситуація.
Це тільки маленький пазлик із загальної рамки законодавчих змін, які нам доведеться реалізувати під час реінтеграції, але він має бути серед перших.