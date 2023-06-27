Деокупація. Децентралізація. Крим

Саме це спричинило активізацію процесів із стратегічного планування того, яким буде Крим після звільнення та як на території півострова працюватиме влада протягом перехідного періоду. Відповіді на всі ці питання необхідно мати вже зараз, багато з них вже викладені у відповідному стратегічному документі, що розроблений Представництвом Президента в АРК. Тут же пропоную обговорити винятково питання відновлення публічної влади та моделі управління.

Повномасштабна агресія змінила підходи України в багатьох питаннях, що стосуються деокупації півострова. Дипломатичні плани щодо деокупації розбиваються о постійне бажання керівництва держави-загарбника винести Крим в окремий кейс, що є неприйнятним для нас на нашому шляху до звільнення всіх тимчасово окупованих територій у кордонах 1991 року.

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Відірваність від українських реалій

Плануючи те, як може функціонувати влада в Криму після деокупації, треба розпочинати з аналізу поточного стану речей. Наразі, півострів є єдиним регіоном України, що не просто окупований, а й інтегрований в систему державного управління рф протягом майже 9 років. Росія, що суто номінально є федеративною державою, насправді - абсолютно централізована система з максимальним позбавленням регіонів (окуповані території України не виняток) самоврядних управлінських повноважень та свобод. Що вже нівелює преференції, які гарантовані автономії в Конституції України. У свою чергу, з моменту Революції Гідності, наша держава здійснила величезний прогрес у реформі децентралізації, де тепер кожна, навіть найменша, громада має більше самоврядних повноважень, аніж мав Крим та його населенні пункти до вторгнення. Окрім того, Україна в 2020 році отримала свій новий адміністративно-територіальний устрій. Усі регіони України тепер мають нову систему районування та всі, окрім Криму, покриті територіальними громадами на 100%. Отже, постає питання: як здійснити територіальну організацію влади в Криму після деокупації та чи потрібно вже зараз формувати там громади?

Час утворювати громади настав

17 липня 2020 року Верховна Рада затвердила постанову про нове районування України, де передбачила в Криму 10 нових районів. Треба одразу зазначити, що моделювання районів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та півострові відбувалося з відхиленням від загальної методики та європейського стандарту, з метою отримати ширшу мережу представництва центральної влади на території на повоєнний період. У той же час, через розгляд, на той момент, тільки дипломатичного шляху з повернення територій, було ухвалено рішення не створювати громади, а залишити це питання на період реінтеграції із запуском спочатку добровільного підходу.

Після повномасштабного вторгнення рф і появи інших сценаріїв із деокупації стає зрозумілим, що 10 державних адміністрацій є вкрай малою кількістю для забезпечення присутності української влади на території, в той же час, - покрити всі населені пункти десантом управлінців з відповідним досвідом та антикризовими здібностями, коли тільки сіл та селищ в Криму 957, - неможливо.

Що робити? Сформувати тимчасові громади, що існуватимуть, як базові одиниці адміністративно-територіального устрою від моменту деокупації до періоду за рік до перших місцевих виборів після звільнення.

Чому саме так? На територіях, що перебувають під окупацією тривалий час буде перехідний період. В залежності від способу та наслідків деокупації (завершення воєнного стану на всій території держави чи за винятком) там будуть функціонувати військові або військово-цивільні адміністрації. Проведенню перших виборів після війни там передуватиме реінтеграція в систему державного управління України та забезпечення критеріїв безпеки щодо проведення вільних та демократичних виборів. Ці критерії будуть зафіксовані на рівні законодавства і тільки у разі їх виконання вибори стануть можливими.

У свою чергу вже зараз сформувати в Криму остаточні громади - неможливо, оскільки деокупація призведе до втечі росіян, що переїхали на півострів після окупації, зрадників та адептів руського міра. А це - суттєво вплине на структуру населення та навантаження на мережі освітніх, соціальних, адміністративних та інших послуг.

Тому, єдиним реалістичним сценарієм є тимчасовий адміністративно-територіальний устрій із створенням військових адміністрацій на рівні районів і тимчасових громад.

Як це реалізувати?

1. Надати Уряду повноваження затвердити громади в Криму. (Наразі таких повноважень немає, для цього необхідні зміни до законодавства).

2. Затвердити громади рішенням Уряду та вписати громади в нові райони Криму шляхом голосування Верховної Ради.

3. Після кроків 1 та 2 Уряд отримує можливість перезавантажити районні державні адміністрації в Криму, а Президент не матиме законодавчих перепон щодо впровадження військових адміністрацій в районах та громадах Криму, коли того потребуватиме ситуація.

Це тільки маленький пазлик із загальної рамки законодавчих змін, які нам доведеться реалізувати під час реінтеграції, але він має бути серед перших.