Новим головою "Укроборонпрому" може стати керівник заводу імені Малишева, – УП

Новим очільником концерну "Укроборонпром" може стати керівник харківського Заводу імені Малишева Герман Сметанін. За даними УП, уряд 24 червня уже затвердив його кандидатуру замість Юрія Гусєва, офіційно рішення оприлюднять сьогодні, а набуде чинності воно через два дні, 28 червня.

31-річний Сметанін після університету працював інженером-конструктором у конструкторському бюро Морозова в Харкові. Також працював на Львівському бронетанковому заводі та директором із виробництва на завод імені Малишева. У 28 років очолив Харківський бронетанковий завод, потім став генеральним директором заводу імені Малишева, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої і легкої бронетехніки.

"Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки", – стверджують журналісти.

Новий голова концерну повинен також скоротити витрати на утримання "Укроборонпрому", що зараз без урахування виробництва складають 450 млн гривень на рік. За даними ЗМІ, очікується скорочення витрат і штату управляючої структури хоча б на 20%.

До Гусєва, за даними журналістів, є претензії через "провал" ракетної програми. Нібито президенту обіцяли, що вже в травні 2023 українські ракети "Сапсан" зможуть масово бити по російській військовій інфраструктурі. Джерела журналістів додали, що Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. І є ще питання про "дрон на 1000 кілометрів".

За даними УП, Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, "з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти", але поки що Зеленський це не погодив.

Про зміну керівника "Укробронпрому" LB.ua писав ще 17 червня. Співрозмовники редакції повідомили, що він може залишити посаду в обмін на призначення послом в одну з європейських країн, найімовірніше – Чехії або Бельгії.

Рішення про заміну керівника залежить, серед іншого, від того, чи буде переведено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на посаду голови київської адміністрації. Як відомо, такий сценарій активно розглядається в контексті затяжного конфлікту центральної влади та мера столиці Віталія Кличка.

В будь-якому разі, якщо крісло очільника "Укроборонпрому" звільниться, на нього – з високою долею вірогідності – претендуватиме саме людина Камишіна.