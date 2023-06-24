Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють.

“Сьогодні день, коли точно не має бути тиші. І точно потрібне лідерство. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Світ повинен не боятись”, – сказав президент.

Він висловив впевненість, що Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил – і не важливо, хто ними командує. Саме тому кожен прояв підтримки української оборони – це підтримка і оборони решти вільного світу.

Президент також звенувся російської мовою до тих, хто пов’язаний з Росією.

“Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що перемога України у цій війні буде однозначно.

“А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле – тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф”, – зауважив президент.

Нагадаємо, Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.