Боррель обіцяє нарощувати підтримку України

Водночас він визнав, що не вдалося ухвалити восьмий пакет допомоги Україні.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ЄС буде не тільки продовжувати підтримувати Україну, а й збільшить підтримку.

Про це Боррель заявив у понеділок, 26 серпня, у Люксембурзі після завершення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, інформує Інтерфакс-Україна.

Зазначивши, що є загроза політичної нестабільності в Росії, Боррель сказав: "Я хочу наголосити, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну більше, ніж будь-коли, продовжуватимемо збільшувати підтримку, будь-яку підтримку, особливо військову, через війну, більше, ніж будь-коли", - сказав Боррель.

Високий представник повідомив, що український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба надав колегам останню інформацію про події на місцях, і міністри обговорили, як реагувати на нинішні потреби, а також у короткостроковій і довгостроковій перспективах.

"Ми знову підтвердили наші зобов'язання підтримувати Україну, подвоїти їх щодо обладнання та навчання, щоб усе було зроблено для підтримки контрнаступу, який веде Україна", - зазначив Боррель.

Водночас він визнав, що міністрам не вдалося вирішити питання ухвалення для України восьмого пакета допомоги.

"Ухвалення восьмого пакета підтримки для України ще не вирішено, і я особисто вживатиму необхідних дій, щоб вирішити це якомога швидше, тому що цей пакет залишається важливим", - сказав високий представник.

Нагадаємо, що Рада міністрів Європейського союзу із закордонних справ збільшила фінансування Європейського фонду миру (EPF) на 3,5 мільярда євро. Ці 3,5 млрд євро передбачені не лише для України, а, наприклад, для африканських країн.

А 23 червня посли Євросоюзу затвердили рішення, необхідне для збільшення виробництва боєприпасів.