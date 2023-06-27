Кабмін підтримав оголошення догани очільникам Києва Кличку і Попку та звільнив низку голів адміністрацій

На засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності очільників КМДА Віталія Кличка та КМВА Сергія Попка.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Також догани мають отримати:
- голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації С. Садовий,
- голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації К. Фесик,
- голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Н. Кондрашова,
- голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації І. Чечотка,
- перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації М. Калашник,
- перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації О. Поповцев.
Водночас КМУ увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської РДА Павла Бабія, а також голови Подільської РДА Сергія Коваленка.
Крім того, уряд підтримав проєкти розпоряджень Президента України про звільнення:
- Дмитра Ратнікова Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
- Сергія Павловського Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,
- Людмили Мерзлюк Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області,
- Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області,
- Тетяни Сизон Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.
Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ в Україні. Він зазначив, що комісії Міністерства внутрішніх справ разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. При цьому лише 77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки.
Нещодавно директор департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру через загибель людей 1 червня, які не змогли потрапити в укриття. Згодом суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці. А Кличко заявив, що звертатиметься до Президента з кадрових рішень щодо глав районів Києва з найгіршими показниками стану укриттів - від 49% до 80% укриттів у Деснянському, Солом‘янському та Подільському районах перебувають у незадовільному стані.
Тим часом міського голову Києва Віталія Кличка хочуть зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього немає. Про це повідомила джерела LB.ua у владних колах.