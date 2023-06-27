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Кабмін підтримав оголошення догани очільникам Києва Кличку і Попку та звільнив низку голів адміністрацій

Також догани мають отримати четверо голів адміністрацій Києва та двоє перших заступників.

Кабмін підтримав оголошення догани очільникам Києва Кличку і Попку та звільнив низку голів адміністрацій
Фото: kmu.gov.ua

На засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності очільників КМДА Віталія Кличка та КМВА Сергія Попка.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Також догани мають отримати: 

  • голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації С. Садовий,
  • голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації К. Фесик,
  • голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Н. Кондрашова, 
  • голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації І. Чечотка, 
  • перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації М. Калашник, 
  • перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації О. Поповцев.

Водночас КМУ увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської РДА Павла Бабія, а також голови Подільської РДА Сергія Коваленка.

Крім того, уряд підтримав проєкти розпоряджень Президента України про звільнення:

  • Дмитра Ратнікова Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • Сергія Павловського Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • Людмили Мерзлюк Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області,
  • Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області,
  • Тетяни Сизон Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

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Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ в Україні. Він зазначив, що комісії Міністерства внутрішніх справ разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. При цьому лише 77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки.

Нещодавно директор департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру через загибель людей 1 червня, які не змогли потрапити в укриття. Згодом суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці. А Кличко заявив, що звертатиметься до Президента з кадрових рішень щодо глав районів Києва з найгіршими показниками стану укриттів - від 49% до 80% укриттів у Деснянському, Солом‘янському та Подільському районах перебувають у незадовільному стані.

Тим часом міського голову Києва Віталія Кличка хочуть зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього немає. Про це повідомила джерела LB.ua у владних колах. 

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