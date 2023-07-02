Протягом 5 днів планується дати воду по всьому Нікополю, - Олексій Кулеба

У Дніпропетровській і Херсонській областях триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це у Телеграм повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"Тримаємо на контролі ситуацію з водою в Нікопольському та Криворізькому районах. Проєкти, які втілювали весь цей час, вже дають результати. Відсьогодні відновлюємо централізовану подачу води в Покрові. Це відбуватиметься поступово, як того вимагає технологічний процес. Найближчі дні вміст хлору у воді буде перевищувати звичний. Вже через тиждень містяни зможуть отримати стабільну послугу водопостачання", - написав Кулеба.

Він зазначив, що в Нікополі система водопостачання працює на 30%. Попри ворожі обстріли триває відновлення та модернізація усієї системи. Протягом 5 днів планується відновити подачу води для всіх мешканців міста.

"Буде вода в кранах й в місті Марганець. На це потрібно трохи більше часу - вже монтується водопровід", - зазначив Кулеба.

У Кривому Розі воду подають погодинно, триває будівництво магістрального водогону "Інгулець-"Південне" - масштабний проєкт, який дасть змогу дати воду двом районам.

"Важливо, що в громади постійно підвозиться вода. У Дніпропетровську область уже доставили майже 13 тис тонн води. Розгорнули 270 пунктів, де люди можуть її набрати", - додав Кулеба.

Тривають роботи з відновлення водопостачання і в Херсонській області.

"Поки що напружена ситуація з постачанням води у Милівській громаді, Нововоронцовській громаді та місті Берислав. Тривають роботи з якнайшвидного відновлення повноцінного водопостачання в районі. Людям щодня роздається бутильована вода - містяни вже отримали близько 40 тис літрів. Також протягом наступного тижня для Бериславщини буде встановлений мобільний фільтр для очистки води, потужністю до 30 тис літрів на добу", - наголосив він.

У Херсоні, в мікрорайоні Острів централізоване водопостачання підключено для технічних потреб.

"Через кілька днів у кранах уже буде питна вода", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів.