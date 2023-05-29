Із 1 червня Польща призупиняє рух вантажівок і тягачів на кордоні з Білоруссю

Із 1 червня до особливого розпорядження Польща призупиняє через кордон із Білоруссю рух вантажівок, тягачів, причепів і напівпричепів, які зареєстровані у Росії та Білорусі, передає РАР.

Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Після закриття прикордонного переходу в Бобрівниках у лютому білоруський режим запровадив обмеження, які не дозволяють польським перевізникам користуватися прикордонними переходами на ділянці кордону з Литвою та Латвією. Їхні транспортні засоби розмитнюють лише на прикордонному пункту Кукурикі – Козловіче з терміналом у Корощині, єдиному наразі відкритому польсько-білоруському автомобільному вантажному пункті пропуску.

У відповідь Польща обмежила проїзд через перехід у Кукуріках. Вантажний рух тут дозволено лише для транспортних засобів, зареєстрованих у країнах-членах Європейського Союзу: Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні. Проте через пункт перевозили напівпричепи, зареєстровані в інших державах, зокрема в Білорусі, які тягнули транспортні засоби, зареєстровані в Польщі. Щоб ліквідувати таку схему, розробили відповідне розпорядження.

Нагадаємо, нині Польща також вела санкції проти 365 громадян Білорусі, які причетні до репресій режиму Лукашенка. У списку є також громадяни Росії.

Минулого місяця Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю Росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні.