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Президентка Молдова пропонує створити Національний центр протидії російській пропаганді

"Оскільки Кремль не може дістатися до нас своїми танками, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соцмережах".

Президентка Молдова пропонує створити Національний центр протидії російській пропаганді
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду запропонувала парламенту створити державне відомство для протидії російській дезінформації і пропаганді.

Про це повідомляє Newsmaker.

Національний центр боротьби із пропагандою "Патріот" буде координувати та впроваджувати державу політику у галузі інформаційної безпеки та займатися стратегічною комунікацією.

Санду зазначила, що подасть парламенту відповідну пропозицію. 30 травня текст проєкту опублікують для громадських консультацій, а до кінця червня - передадуть на розгляд парламенту.

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"Щодня Кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави. Оскільки Кремль не може дістатися до нас своїми танками, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соцмережах, вкладаючи у це велетенські гроші, фінансує злочинні угруповання брудними грошима. Брехня, що транслюється на телеканалах та в інтернеті, стала найбільш небезпечною зброєю", – наголосила Санду.

"Ми не можемо дозволити їм розколоти нас і ослабити країну. Це залежить від нас, від усього суспільства. Тому що це і є їхній план – ослаблена країна з озлобленими людьми, які не заважають їм красти і залишати Молдову бідною і корумпованою", – додала президентка Молдови.

Нагадаємо, в квітні Естонія заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали.

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