Спікер парламенту Грузії пояснив зближення з РФ "стратегічною політикою терпіння"

Папуашвілі запевнив, що відновлення дипломатичних відносин з Москвою не обговорюється.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією, а останні кроки назустріч пояснив "стратегічною політикою терпіння".

Про це повідомляє видання "Новости-Грузия".

Папуашвілі запевнив, що про принципові поступки Росії не може бути мови і відновлення дипломатичних відносин з Москвою не обговорюється.

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", - скаазав він, додавши, що у національних інтересах країни – зберігати мир та посилювати економіку.

Папуашвілі визнав, що Москва скасувала візи для громадян Грузії і майже чотирирічну заборону на пряме авіасполучення з політичних мотивів, але зазначив, що мету цього кроку важко визначити.

"Ми зі свого боку керуємося мотивацією і метою власної країни. На нашу думку, що більше країн може відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо казати про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого не змінює. Хто не хоче, той у Росію не поїде", - пояснив спікер.

Він також запевнив, що влада не ігнорує можливі ризики через масову міграцію росіян до Грузії і наголосив, що це питання "під контролем спецслужб".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не запровадить санкції проти Росії, тому що "економіка країни впаде.

Раніше грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways (флагманський перевізник Грузії), яка із 20 травня почала здійснювати прямі рейси до Москви.

Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.

10 травня 2023 року президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії.