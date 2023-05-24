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Грузія не запровадить санкції проти Росії, - Гарібашвілі

Водночас він зазначив, що Грузія підтримує Україну.

Грузія не запровадить санкції проти Росії, - Гарібашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що економіка країни впаде, якщо вона введе санкції проти Росії.

Про це Гарібашвілі заявив, виступаючи в середу, 24 травня, на економічному форумі в Катарі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії", - заявив він.

Він зазначив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде.

За його словами, деякі українські політики дуже хотіли б, щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти Росії, але цього не станеться.

"Грузія - невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок - захищати інтереси свого народу", - заявив Гарібашвілі.

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Нагадаємо, що грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways (флагманський перевізник Грузії), яка із суботи, 20 травня, почала здійснювати прямі рейси до Москви.

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