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​ЄБРР надасть Україні додаткові 1,5 млрд євро на підтримку інфраструктури та економіки, - The Guardian

Ці кошти будуть виділені на додаток до 3 млрд євро, які були заплановані на 2022 та 2023 роки.

​ЄБРР надасть Україні додаткові 1,5 млрд євро на підтримку інфраструктури та економіки, - The Guardian
Фото: EPA/UPG

Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити наступного року ще 1,5 мільярда євро на підтримку інфраструктури та економіки України.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело в банку.

Зазначається, що ці кошти будуть виділені на додаток до 3 млрд євро, які були заплановані на 2022 та 2023 роки.

"Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок – мінус 30% (ВВП, - ред.)... Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає", – зазначила президентка банку Оділь Рено-Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення України.

Нагадаємо, що Рада керівників ЄБРР на щорічних зборах в Самарканді визнала необхідність додаткової підтримки акціонерів для роботи банку в Україні, яка посилилася після повномасштабного російського вторгнення, та оцінює її в 3-5 мільярдів євро.

Торік ЄБРР виділив 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж України. Банк також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам.

У квітні президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо відвідала Київ, де зустрілася з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем. Вона повідомила, що ЄБРР планує цьогоріч сфокусуватися на підтримці енергетичного сектору, фінансуванні проєктів з будівництва доріг і співпраці з містами та громадами.

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