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За приблизними підрахунками Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників, - Лубінець

Омбудсман зазначив, що люди, котрі зараз перебувають на територіях тимчасово окупованих, до нього не звертаються, або "звертаються у маленькій кількості".

За приблизними підрахунками Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників, - Лубінець
Фото: надано пресслужбою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

За словами омбудсмана, після звільнення окупованих територій може з’ясуватися, що кількість заручників Кремля може виявитися значно більшою.

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"За нашими приблизними оцінками, Російська Федерація тримає більш як 20 тисяч цивільних заручників. Ці дані я називаю на підставі звернень особисто до мене родичів, чиїх рідних та близьких затримали російські військові", – сказав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що люди, котрі зараз перебувають на територіях тимчасово окупованих, до нього не звертаються, або "звертаються у маленькій кількості, бо навіть звернення до українського омбудсмана російська федерація розцінює як шпигунство".

Нагадаємо, раніше Лубінець заявив, що українська влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні в Росії. Але розкривати цю кількість не можна.

Із 2 травня дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

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