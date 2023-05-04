За приблизними підрахунками Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників, - Лубінець

Омбудсман зазначив, що люди, котрі зараз перебувають на територіях тимчасово окупованих, до нього не звертаються, або "звертаються у маленькій кількості".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

За словами омбудсмана, після звільнення окупованих територій може з’ясуватися, що кількість заручників Кремля може виявитися значно більшою.

"За нашими приблизними оцінками, Російська Федерація тримає більш як 20 тисяч цивільних заручників. Ці дані я називаю на підставі звернень особисто до мене родичів, чиїх рідних та близьких затримали російські військові", – сказав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що люди, котрі зараз перебувають на територіях тимчасово окупованих, до нього не звертаються, або "звертаються у маленькій кількості, бо навіть звернення до українського омбудсмана російська федерація розцінює як шпигунство".

Нагадаємо, раніше Лубінець заявив, що українська влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні в Росії. Але розкривати цю кількість не можна.

Із 2 травня дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.