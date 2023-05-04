У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні.

Служба безпеки України заявила про блокування діяльності ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх «публікацій» брали з пропагандистських інтернет-ресурсів рф”, - йдеться в повідомленні.

Так, на Київщині: контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Фейсбук заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це «внутрішній громадянський конфлікт».

У Чернігівській області: припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі «Однокласники» поширювали дописи на підтримку агресивної політики кремля та співчували втратам загарбників.

На Дніпропетровщині: викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.

У Харківські області: затримано ще одного ворожого поплічника. У Фейсбук він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.

На Кіровоградщині: задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, у тому числі обстріли українських міст.

Крім цього, в Одесі: повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.

Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації Служби безпеки.

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, у січні СБУ знешкодила мережу ворожих інтернет-агітаторів, що діяли у п'яти областях. Щоб проводити інформаційні диверсії, зловмисники створили десятки спеціалізованих Телеграм-каналів та профілів у соцмережах. Опісля їхній контент "підхоплювали" пропагандистські інтернет-ресурси Росії.