Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів

У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні.

СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про блокування діяльності ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх «публікацій» брали з пропагандистських інтернет-ресурсів рф”, - йдеться в повідомленні.

Так, на Київщині: контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Фейсбук заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це «внутрішній громадянський конфлікт».

У Чернігівській області: припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі «Однокласники» поширювали дописи на підтримку агресивної політики кремля та співчували втратам загарбників.

На Дніпропетровщині: викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.

У Харківські області: затримано ще одного ворожого поплічника. У Фейсбук він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.

На Кіровоградщині: задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, у тому числі обстріли українських міст.

Крім цього, в Одесі: повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.

Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації Служби безпеки.

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, у січні СБУ знешкодила мережу ворожих інтернет-агітаторів, що діяли у п'яти областях. Щоб проводити інформаційні диверсії, зловмисники створили десятки спеціалізованих Телеграм-каналів та профілів у соцмережах. Опісля їхній контент "підхоплювали" пропагандистські інтернет-ресурси Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies