Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство

4 травня було оприлюднено Постанову Кабінету Міністрів "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Як пояснили в ДП "Укроборонпром", таким чином державний концерн перетворять на акціонерне товариство.

"Це – один з ключових кроків до реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу нашої країни. Укроборонпром буде перетворено з державного концерну на акціонерне товариство, яке повністю належатиме державі та будуватиме діяльність згідно з сучасними стандартами корпоративного управління. На місці Концерну постане сучасна високотехнологічна оборонна компанія, що централізовано керуватиме провідними підприємствами галузі за напрямками бронетехніки, авіабудування та авіаремонту, морських і радарних систем, високоточного озброєння і боєприпасів", - йдеться в повідомленні пресслужби концерну.

В Укробронопромі кажуть, що такий крок уряду "значно підвищить загальну ефективність державного сектору ОПК України, що має особливе значення під час визвольної війни проти російських загарбників".

"Варто додати, що паралельно триває перетворення державних та казенних оборонних підприємств на господарські товариства (ТОВ/АТ) – на сьогодні реформовано 28, а у процесі трансформації перебувають ще 16. Це не впливає на їхню виробничу діяльність і вони продовжують забезпечувати потреби Сил безпеки та оборони України в озброєннях і військовій техніці", - підкреслили в держконцерні.

Нагадаємо, влітку 2021 року Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня ухвалила законопроєкт, що передбачає перетворення концерну "Укроборонпром". На той час реформа "Укроборонпрому" передбачала створення замість концерну двох холдингів із робочою назвою "Оборонні системи" та окремого аерокосмічного холдингу.

Цьогоріч у березні КМУ розпочинав перетворення державного концерну в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".