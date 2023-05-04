Платіжні сервіси та ліцензування: як уникнути проблем для свого бізнесу?

1 травня 2023 року закінчився термін дії ліцензій, виданих Національним банком України (НБУ), для небанківських фінансових установ, які займаються переказом коштів у гривні. Старі ліцензії діяли до прийняття Закону «Про платіжні послуги», який ввели у дію з метою інтеграції фінансового ринку України до європейського законодавства.

Це призвело до створення суворіших вимог до роботи національних платіжних операторів. Але одночасно регулятор спростив умови роботи, дозволяючи небанківським фінустановам працювати самостійно без залучення платіжних систем для здійснення переказів.

Відсутність ліцензії — ризики для бізнесу

Проте багато учасників ринку не встигли пройти процес авторизації для отримання нової ліцензії. Це пов'язано зі складністю процедури та довгим процесом розгляду документів. За даними Європейської Бізнес Асоціації, небанківські установи займають 94% ринку грошових переказів в межах України. Їх послугами користуються великі бізнеси, підприємці та фізичні особи. Проте, відсутність нової ліцензії НБУ перешкоджає фінансовим установам продовжувати свою діяльність, що може загрожувати багатьом бізнес-процесам.

Наприклад, якщо інтернет-магазин приймав оплату від клієнтів, користуючись послугами платіжного агрегатора, а той не отримав нову ліцензію, покупці магазину не зможуть здійснити оплату.

Згідно з Національним банком України, учасники ринку небанківських фінустанов повинні були подати заяву на отримання ліцензії до 1 грудня 2022 року. Далі, до 1 травня 2023 року, вони мали отримати ліцензію та пройти процедуру реєстрації в НБУ.

На жаль, більшість компані не встигла пройти ці процедури вчасно. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 3 травня 2023 року було видано лише 21 ліцензію на здійснення переказів коштів в гривні. Очікується, що це значно ускладнить роботу багатьох бізнесів та громадян, які користуються послугами небанківських фінустанов.

Сервіс Portmone працює за новою ліцензією

ТОВ «ФК МБК» (власник торгової марки Portmone) була однією з перших компаній, які успішно пройшли авторизацію від Нацбанку згідно з новими правилами, і продовжують надавати послуги без перебоїв. Це дозволяє користувачам Portmone повноцінно переказувати кошти на банківські картки фізичних осіб, сплачувати за покупки та послуги, підтримувати благодійні проєкти. Крім того, корпоративні партнери можуть бути впевнені в законній та безпечній діяльності компанії в межах нового законодавства та вимог Нацбанку.

Що робити, якщо мій платіжний партнер не отримав ліцензію?

Якщо ви зацікавлені у безперервних бізнес-процесах, особливо в складних економічних умовах, то рішенням стане підключення до надійної небанківської фінансової установи. Сервіс Portmone пропонує новим партнерам оптимальні умови співпраці, швидку та просту інтеграцію, цілодобову технічну підтримку та безперервність приймання оплат.

Компанії можуть бути підключені на індивідуальних умовах, залежно від особливостей їх бізнесу, кількості транзакцій та обороту коштів.

Portmone гарантує швидкий розгляд заявок, аудит та інтеграцію, можливість приймання платежів через різні платіжні системи (включаючи MasterCard, VISA, GPay, ApplePay, та Privat24), а також багато інших платіжних інструментів, таких як автоплатежі, передавторизація, масові рахунки та інші.

Тарифи є гнучкими та прозорими. Наш сервіс багато років успішно співпрацює з інтернет-магазинами, комунальними компаніями, страховими організаціями, надавачами послуг та іншими представниками бізнесу.

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